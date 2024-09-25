بطولة الوحدة الدولية الودية .. اليوم.. الاتحاد السكندري يبحث عن التتويج باللقب أمام الكويت الكويتى في نهائي البطولة

ياسر رشاد - القاهرة -

يلتقي اليـــــــوم فريقي الاتحادالسكندرى و الكويت الكويتي في نهائي بطولة الوحدة الدولية الودية وذلك بصالة مبادلة ارينا ابو ظبي في تمام الساعة 5:30 مساءً

يخوض الاتحاد السكندري مباراة اليوم وهو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم خلال مشوار البطولة وكان الفريقان قد سبق والتقيا في ثاني لقاءات الفريقين وكانت مباراة بمثابة نهائي مبكر بينهما وانتهت بفوز الاتحاد 108 / 104 بعد الاحتكام لشوط إضافي

ويسعى الاتحاد السكندري اليوم لمواصلة الانتصارات وتأكيد تفوقه وأحقيته بلقب البطولة بعد أن تفوق في جميع مبارياته

▪︎ ففاز في أولى مواجهاته على منتخب الامارات 106 / 83

▪︎ ثم على العنيد فريق الكويت الكويتى بنتيجة 108 / 104

▪︎ وعلى فريق الكرخ العراقى بنتيجة 95 / 87

▪︎ وأخيرا على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 106 / 72

على الجانب الآخر يطمح فريق الكويت الكويتى في تحقيق الفوز اليوم ويضرب عصفورين بحجر واحد وهو حصد لقب البطولة والثأر لهزيمته الوحيدة في البطولة من الاتحاد السكندرى