الدوري الأوربي.. لاتسيو الإيطالي يكتسح دينامو كييف بثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق لاتسيو روما الايطالي فوزا كاسحا على منافسه دينامو كييف الاوكراني بثلاثة أهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فولكس ستاديوم ارينا بمدينة هامبورج الألمانية الذي استضاف المباراة كملعب للفريق الاوكراني ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدوري الأوربي لهذا الموسم .

تقدم فريق لاتسيو روما بهدف مبكر لهدافه السنغالي بولاي ديا في الدقيقة السادسة ثم اضاف النيجيري باشيرو الهدف الثاني لنسور لاتسيو في الدقيقة ٣٣ ثم اضاف بولاي ديا الهدف الثالث بعدها بدقيقتين لينتهي الشوط الاول بتقدم لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل لاشىء وهي نفس النتيجة التي أنتهت عليها أحداث المباراة .

وفي مباراة أخرى في الدوري الأوربي نجح فريق سلافيا براج التشيكي في تحقيق انتصارا على حساب لودجورونيس البلغاري بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب العاصمة البلغارية صوفيا .

سجل هدفي سلافيا براج ميروسلاف ياروتشيك و مدومير شاتيل في الدقيقتين ٣٧ و ٦٥ من احداث المباراة.