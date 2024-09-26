"يكفي خطأ دفاعي واحد"... إيناسيو يتحدث لمصراوي عن الفارق بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أوضح البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب الزمالك السابق، الفارق بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، قبل مباراة السوبر بينهما يوم الجمعة المقبل.

وقال إيناسيو في تصريحات خاصة "لمصراوي": "أتوقع أن تكون المباراة كبيرة بين فريقين عظيمين، حيث سيبذل كل منهما كل ما في وسعه للفوز بهذه الكأس، الأهلي يبدو في حالة أفضل، لكن الزمالك دائمًا ما يتألق في مثل هذه المباريات الكبيرة".

وأضاف مدرب الأبيض السابق:"من الصعب التنبؤ بالنتيجة، فلا أحد يعلم من سيحقق الفوز، يكفي خطأ دفاعي واحد ليغير مجرى المباراة بالكامل".

وواصل: "المدربون يعملون مع اللاعبين بشكل يومي، وهم الأدرى بالأفضل من حيث اللاعبين والخطط التي ستقودهم إلى تحقيق الانتصار".

وأتم حديثه قائلا: "الأهلي دائمًا كان ناديًا منظمًا ومستقرًا، مما يسمح للعاملين فيه بالتركيز على التدريب واللعب فقط. أما الزمالك، فقد افتقد للاستقرار في الماضي، وهذا بالطبع يؤثر سلبًا، لكن عزيمة اللاعبين تجعل النادي يحتفظ بمستواه الجيد".

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