الامارات | تغطية مباشرة لمباراة العين والوصل.. "قمة النخبة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة الثامنة من مساء اليوم (الخميس) مواجهة العين مع ضيفه الوصل على استاد هزاع بن زايد في قمة الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي تعد بروفة قوية للفريقين قبل الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا (النخبة)، التي سيواجه فيها «الزعيم» مضيفه الغرافة القطري، بينما يستقبل «الإمبراطور» ضيفه الأهلي السعودي بقيادة نجمه الإنجليزي إيفان توني. ويعيش كلا الفريقين حالة من الاستقرار

يحتل العين المركز السابع برصيد أربع نقاط (لديه مباراة مؤجلة أمام كلباء)، وسيخوض اللقاء وهو منتشٍ بالتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس القارات بانتصاره على أوكلاند النيوزيلندي 6-2، في حين صعد الوصل إلى المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بعد أن حوّل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على جاره النصر في «ديربي بر دبي».