"تغيير مكان الإقامة وتحذير من كولر".. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، استعدادات الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لخوض لقاء الزمالك في السوبر الأفريقي.

وفرض كولر السرية على مقر معسكر بعثة الفريق، وقام سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكرة، بتغيير مكان الإقامة إلى جناح كامل في الطابق العاشر بالفندق، لفصل اللاعبين عن النزلاء.

وأضاف المصدر: "البعثة منفصلة تماما عن نزلاء الفندق وتم تخصيص مطعم وقاعة اجتماعات ومكان للتأهيل والجلسات العلاجية في ذات المكان، لتجنب اختلاط اللاعبين بأي فرد آخر، كما أن محمد الغزواي عضو المجلس ورئيس البعثة وعلاء صلاح المنسق الأمني تحدثا مع إدارة الفندق لتوفير طريقة حماية للاعبين، لعدم دخول أي فرد إلى الجناح الذي يقيم فيه البعثة".

وواصل: "عند نزول بعثة الأهلي للمران، يتم توفير ممر أمني حتى يصل اللاعبون والجهاز الفني إلى الحافل، وعقد كولر 3 محاضرات منذ وصوله إلى هنا، آخرها مساء أمس".

وأتم المصدر تصريحاته: "شرح كولر خلال هذه المحاضرات طريقة لعب المنافس، وحذرهم من النظر على مستواه في مباراة الشرطة الكيني، لأن هناك وجه جديدة ستظهر اليوم، وما يزال كولر حتى تلك اللحظة حائرا في الثنائي الذي سيلعب مع وسام أبوعلي في الشق الهجومي، إلا أن كفة بيرسي تاو وحسين الشحات هي الأرجح".

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