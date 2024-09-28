"المكافآت مستمرة".. أيمن الشريعي لمصراوي: سنحصل على مبلغ مالي من الزمالك بعد التتويج بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

يقترب نادي إنبي من الاستفادة ماليا من الزمالك، بعد الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي، والتي تبلغ قيمة مكافأتها المالية 500 ألف دولار.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إنبي سيحصل على مبلغ مالي من الزمالك وفقا لعقد إعارة زياد كمال، إلا أنه لم يكشف عن قيمة المبلغ.

وكان حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، قال في وقت سابق، إن إنبي سيحصل على 50 ألف دولار من قيمة التعاقد مع كمال، في حالة الفوز ببطولة السوبر الأفريقي.

وانضم زياد كمال إلى الزمالك، في الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، مقابل 30 مليون جنيه.