الامارات | "تريند النوم" يُثير سخرية جماهير الزمالك.. ومصدر إفريقي يكشف سبب احتفالية نجوم الأهلي!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد "احتفالية النوم" التي أشار لها نجمي الأهلي رامي ربيعة وعمر كمال، عقب نجاحهما في تسجيل ركلتي الترجيح في المباراة التي جمعت فريقهما مع الزمالك في الرياض على لقب السوبر الإفريقي الذي توج به الزملكاوية بالركلات 4-3 (الوقت الأصلي 1-1).

وكشف مصدر في الاتحاد الافريقي لكرة القدم لـ "الإمارات اليوم" بأن هناك سر دفع لاعبا الأهلي للاحتفال بتلك الطريقة، وقال: "إن لجنة الإعلام في الاتحاد الإفريقي، قامت بتصوير مقاطع للاعبي الفريقين المقيدين في قائمة المباراة قبل أسبوع من موعد المواجهة، وكانت إنتاجية مقاطع التصوير والفيديوهات تتعلق بالطريقة التي يفضل كل لاعب الاحتفال بها في حالة فوز فريقه أو تسجيله لهدف خلال المباراة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "رامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد اختارا طريقة (النوم)، التي احتفلا بها، فيما اختار شيكابالا على سبيل المثال طريقة (ضربات الملاكم)، ومعظم لاعبي الزمالك اختاروا طريقة النوم مع غمض العينين وفتح الزراعين، والتي كانوا قد احتفلوا بها عقب مراسم التتويج بصحبة كأس البطولة".

وأثارت احتفالية رامي ربيعة وعمر كمال على وجه الخصوص سخرية جماهير الزمالك لأن احتفالهما لم يكتمل بفوز الأهلي باللقب، فيما غضب جمهور الأهلي من ذلك لأن نتائج تلك الاحتفالية جاءت عكسية على فريقهم بعد المقاطع المتداولة لمشجعين زملكاوية احتفلوا ب(طريقة النوم أيضاً) في إشارة إلى أنهم في النهاية من طلبوا من جماهير الأهلي النوم فيما هم يحتفلون باللقب القاري، وحولوا هذه الاحتفالية إلى "تريند" على مواقع التواصل.