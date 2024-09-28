شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تؤدى مناسك العمرة قبل العودة للقاهرة بعد خسارة السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

قررت بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى أداء مناسك العمرة قبل العودة للقاهرة، حيث توجهت البعثة لأداء العمرة عقب خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى.

من ناحية أخرى، قررت إدارة الأهلى توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالسعودية بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

تأتى تلك العقوبات وفقا للائحة الفريق التى تنص على خصم مبالغ مالية حال خسارة أى بطولة، مثلما يحصل اللاعبون على مكافآت مالية حال الحصول على البطولات.

يأتي ذلك في ظل وجود رغبة لدى مجلس الإدارة بضبط الفريق مع بداية الموسم حتى لا يخسر مُجددًا أي بطولات أخرى.

وفرط النادي الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة لقاء السوبر الافريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على صعيد بطولة السوبر المصري أو إنطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.