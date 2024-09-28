شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بطولة السوبر المصري 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يستعدالأهلي والزمالك لخوض تحد جديد، بعد انتهاء منافسات السوبر الأفريقي والذي توج به نادي الزمالك عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

موعد السوبر المصري 2024

تنطلق منافسات كأس السوبر المصري في الفترة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر المقبل بالإمارات.

الفرق المشاركة في السوبر

يشهد السوبر مشاركة 4 فرق هى، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا بطل كأس الرابطة، والزمالك ثالث مسابقة الدوري والحائز على الكارت الذهبي من رابطة الأندية للمشاركة في البطولة.

بطل النسخة الأخيرة من السوبر المصرى

يحمل النادي الأهلي لقب بطل كأس السوبر المصري عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على مودرن سبورت بنتيجة 3-2.

وحصد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مدار تاريخه 5 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأفريقي جاءت على النحو التالي .

اللقب الأول

في يوم 16 يناير 1994 توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب النادي الأهلى بهدف أحرزه أيمن منصور فى المباراة التى أٌقيمت بجنوب أفريقيا فى جوهانسبرج.

وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء، وصوب أيمن منصور صاروخاً على يسار أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها.



السوبر الثاني

فى عام 1997 توج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك باللقب الثاني في بطولة كأس السوبر الأفريقي على ملعب استاد القاهرة الدولي على حساب نظيره فريق المقاولون العرب، وانتهي لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي ليحسم الفارس الأبيض اللقب القاري بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 2.



البطولة الثالثة

حصد نادي الزمالك اللقب الثالث في بطولة كأس السوبر الأفريقي علي حساب نادي الوداد المغربي فى عام 2003، وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فوزا على نظيره فريق الوداد المغربي بثلاثة اهداف مقابل هدف.



اللقب الرابع

توج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي الثالث على حساب نادي الترجي التونسي في عام 2020، وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اللقب الخامس

توّج فريق الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي ضربات الجزاء الترجيحية 4-3 عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، باستاد المملكة أرينا بالرياض بالتعادل بهدف لمثله.