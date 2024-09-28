شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقي يكتب شهادة ميلاد جديدة لـ ناصر منسى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت بطولة السوبر الأفريقي شهادة ميلاد جديدة لناصر منسى مهاجم الزمالك مع الجماهير البيضاء، خاصة بعدما ساهم في تتويج فريقه باللقب الخامس فى تاريخ النادى، حيث سجل اللاعب هدف التعادل للزمالك بعد نزوله أرض الملعب كبديل، كما سجل ركلة الترجيح التي سددها ليكتب لنفسه شهادة ميلاد جديدة مع الفريق الأبيض.

ناصر منسى كان على بعد خطوات من الرحيل عن الزمالك بسبب هبوط مستواه مع الفريق وعدم تقديم أوراق اعتماده منذ انتقاله للنادى، إلا أن بطولة السوبر الأفريقي أعادت للاعب الحياة من جديد ليضمن بها استمراره مع الزمالك فى الموسم الجديد.

وتوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض أمس، الجمعة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.