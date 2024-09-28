شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات لـ أكرم توفيق بالأهلي بعد الإصابة فى العضلة الضامة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية، بعد شكواه من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك التي خسرها الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المقرر أن تُحدد الفحوصات والأشعة حجم إصابة أكرم توفيق وفترة التأهيل من أجل تجهيزه للارتباطات المقبلة للفريق.

على صعيد متصل، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، منح لاعبي الف ريق راحة 5 أيام عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما أمس ، الجمعة، بإستاد المملكة آرينا بالرياض.

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء راحة الخمسة أيام الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.