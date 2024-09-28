شكرا لقرائتكم خبر عن فيزبريم يهزم بطل البرازيل 43 - 17 فى كأس العالم لأندية اليد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى فيزبريم المجرى على نظيره تاوباتى البرازيلى بنتيجة 43-17 فى ثانى أيام بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح الليلة فى السابعة والربع مساء اليوم، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى والزمالك والتى أقيمت مساء أمس الذى شهد إنطلاق منافسات البطولة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح مفاجآت مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، وأبرزها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين.

كما تشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى فى مدينة العلمين أغسطس الماضى ،عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

و تقام على مدار اليوم مواجهتين إيضا بين ماجيدبيورج الألمانى مع كاليفورنيا الأمريكى و برشلونة الإسبانى مع سيدنى الإسترالى .

فيما يلتقى الأهلى مع برشلونة غدا الأحد فى ثان مواجهاته بعدما واجه سيدنى الاسترالى فى بداية مشواره ، على أن يلتقى الزمالك مع فيزبريم المجرى .