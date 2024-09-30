شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي فى بطولة العالم للأندية إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الأهلي والعين الاماراتي في بطولة إنتر كونتيننتال تُعد أحد أهم ارتباطات المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من بطولة السوبر الأفريقي التي خسرها الأهلي أول أمس ، الجمعة، أمام الزمالك بالسعودية.

يبدأ الأهلي، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها عقب خسارة السوبر الأفريقي، الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفي مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال".

وشارك النادى الأهلى فى اجتماعات فيفا، التى جرت ظهر الخميس الماضي عبر الفيديو كونفرانس، بخصوص الاستعداد لبطولة إنتركونتيننتال، حيث يواجه الأهلى نظيره العين الإماراتى ، وكان على رأس المشاركين المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وهاني حسام مدير إدارة الرحلات والسفر، ونيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي مسئول رعاية الملابس بقطاع الكرة، أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية على هامش بطولة كأس السوبر الأفريقي.

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.

على صعيد متصل ، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس"، عن الملاعب التي ستستضيف منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في شكلها الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا، على رأسها النادي الأهلي، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 وحتى 13 يوليو المقبل، ومن المقرر أن القرعة ستتم في شهر ديسمبر المقبل.