شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تبدأ الدفاع عن اللقب وتتأهل لدور الـ 16 ببطولة قطر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت هانيا الحمامي البطلة المصرية المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش إلى دور الـ 16 ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، التى تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 30 سبتمبر الجارى إلى 5 أكتوبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت هانيا الحمامي في الدور التمهيدي على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-5, 11-9. وفازت سلمى الطيب على منافستها توماتو هو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-7. وخسرت مريم متولي أمام الانجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأِواط كالتالي: 11-7, 11-6, 11-2.

وتصدر الثنائى المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربينى المصنفة الأولى للسيدات، جدول المنافسات، الذى يشهد حضورا مصريا كبيرا فى وجود أبرز نجوم اللعبة.

ويشهد جدول المنافسات حضورا مصريا كبيرا فى وجود أبرز نجوم الاسكواش ، حيث يشارك في البطولة 26 لاعباً ولاعبة، بواقع، 10 لاعبين في منافسات الرجال و16 لاعبة في منافسات السيدات جاءوا كالتالي:

منافسات الرجال: على فرج، يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، على أبو العنين، مازن هشام، طارق مؤمن، مصطفى عسل، محمد زكريا، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي.

منافسات السيدات: نور الشربيني، سنا إبراهيم، هنا رمضان، مريم متولي، سلمى الطيب، هانيا الحمامي، ملك خفاجي، منه حامد، فيروز أبو الخير، زينة ميكيوي، روان العربي، أمينة عرفي، فريدة محمد، سلمى هاني، ندى عباس، ونوران جوهر.

ويحمل الثنائى المصرى علي فرج وهانيا الحمامي لقب البطولة عن النسخة الماضية التي أقيمت في سبتمبر 2023، حيث فاز فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس، بينما فازت هانيا الحمامي على نور الشربيني.