الامارات | العثور على نجم الدوري الإيطالي ميتاً في فندق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إيطالية، عن وفاة نجم الدوري الإيطالي السابق اندريا كابوني، عن عمر يناهز 43 عاماً، بعدما تم العثور على جثته في فندق ذي خمس نجوم في مدينة كالياري الإيطالية.

وذكرت صحيفة "وان فوتبول" الإيطالية بأن كابوني توفي متأثراً بإصابات في الرأس بعد سقوط عرضي، قبل أن تتناول الصحيفة بياناً لنادي كالياري، الذي وصف فيه اللاعب بأنه "شاب معروف دائماً باحترافيته وتفانيه وشغفه".

وارتدى كابوني القميص رقم 10 الذي حمله من قبل أسطورة نادي كالياري الإيطالي جيانفرانكو زولا في الفترة الممتدة بين 2003 و2005، وتم الغاء رقم قميصه بعد ذلك، قبل أن يسمح لكابوني بعد عامين شرف ارتداء القميص، والمشاركة مع النادي في 113 مباراة سجل على مدارها 12 هدفاً.