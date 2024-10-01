بطولة إنكلترا: بورنموث يستعيد توازنه

الرياص - اسماء السيد - لندن : استعاد بورنموث توازنه بفوزه على ضيفه ساوثمبتون 3 1 الإثنين في ختام المرحلة السادسة من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وحسم بورنموث نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله الأهداف الثلاثة التي تناوب عليها البرازيلي إيفانيلسون (17) والبوركينابي دانغو واتارا (32) والغاني أنطوان سيمينيو (39).

وقلص الضيوف الفارق في الشوط الثاني بهدف للمدافع تايلور هاروود بيليس في الدقيقة 51.

وهو الفوز الثاني لبورنموث هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين أمام تشلسي وليفربول فرفع رصيده الى ثماني نقاط وقفز الى المركز الحادي عشر، فيما مني ساوثمبتون، أحد خمسة فرق لم تذق طعم الفوز حتى الآن هذا الموسم، بخسارته الخامسة.