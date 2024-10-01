شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يهدد المُقصّرين فى الأهلي بالدكة بعد خسارة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

هدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اللاعبين المُقصّرين في صفوف الفريق بتجميدهم وإحالتهم إلى دكة البدلاء الفترة المقبلة، لاسيما بعد الأداء الباهت وغياب الروح ووجود شعور بحالة من التشبع لدى اللاعبين فى مباراتهم الأخيرة أمام الزمالك في السوبر الأفريقي، والتي خسرها المارد الأحمر لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

وانتابت مارسيل كولر حالة من الغضب الشديد تجاه بعض اللاعبين بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر عليه لاعبو الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، وعدم تنفيذ التعليمات الفنية، وغياب التركيز عن اللاعبين وارتكاب الأخطاء الفنية، وعدم الانتشار الجيد داخل الملعب، بخلاف الكرات المفقودة؛ وهو ما أشعل غضب المدرب وبدأ التفكير في إجراء تعديلات على تشكيلة الأهلي في الفترة المقبلة.

وأبلغ كولر لاعبي الأهلي بأنه لن يتوان فى إحالة أي لاعب إلى دكة البدلاء أيا كان اسمه وجماهيريته، طالما لا يؤدي بشكل جيد داخل الملعب أو ينفذ المهام المطلوبة منه، لاسيما وأن لا يوجد لاعب أساسي ولاعب احتياطي في حساباته، والأمر يتوقف على من يبذل جهدا أكبر خلال التدريبات ويلتزم بتنفيذ التعليمات داخل الملعب.

ويستعد الأهلي لخوض تحد جديد، بعد انتهاء منافسات السوبر الأفريقي والذي توج به نادي الزمالك عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وتنطلق منافسات كأس السوبر المصري في الفترة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر الجاري بالإمارات.

ويشهد السوبر مشاركة 4 فرق هى، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا بطل كأس الرابطة، والزمالك ثالث مسابقة الدوري والحائز على الكارت الذهبي من رابطة الأندية للمشاركة في البطولة.

ويحمل النادي الأهلي لقب بطل كأس السوبر المصري عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على مودرن سبورت بنتيجة 3-2.