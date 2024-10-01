شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يبدأ مهام المدير الرياضى فى الأهلى بعد انتهاء فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ محمد رمضان المدير الرياضى بالنادى الأهلى مهام منصبه الجديد، غدا، بشكل رسمى مع عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية التى حصل عليها لمدة أسبوع عقب خسارة لقب السوبر الأفريقى يوم الجمعة الماضى بالسعودية.

ويبدأ محمد رمضان مباشرة اختصاصات منصبه الجديد من متابعة كل الملفات الإدارية والتواصل بين إدارتى التعاقدات والاسكاوتنج بخلاف منصب مدير الكرة، وتلبية احتياجات الجهاز الفني وترتيبات رحلات سفر الأهلي في رحلاته خارج البلاد من أجل خوض مباريات القارية والدولية في البطولات التي يشارك فيها.

من ناحية أخرى، يبدأ الأهلى بعد انتهاء الراحة التى يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقى الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مباراة العين الإماراتى المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة فى بطولة كأس العالم إنتركونتيننتال.

كما يترقب الأهلى الإعلان الرسمى لموعد بطولة السوبر المصرى وتُشير الدلائل إلى أنها ستُقام فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.