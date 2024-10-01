شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يحذر من محاولة نصب : خلّوا بالكوا لو حد طلب منكو فلوس بأسمي والان مع تفاصيل الخبر

حذر كريم فؤاد لاعب الأهلي من محاولة البعض النصب بأسمه حيث كتب على حسابه عبر انستجرام ،: فيه حد بيحاول يهكّر الأكاونتات بتاعتي عشان إذا بعت رسالة لحد طلب منه فلوس أو حاجة محدش يرد عليه.



كريم فؤاد

ويواصل كريم فؤاد برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وإجراء عملية جراحية في ألمانيا منذ فترة، ويخوض المرحلة الأولى من التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد جاب الله ويؤدي كريم فؤاد البرنامج العلاجي المحدد له من قبل الخبير الألماني الذي أجرى له العملية الجراحية، حيث سيتحدد خلال الأيام القادمة المكان الذي سيؤدي فيه المرحلة الثانية من فترة التأهيل، من أجل التعافي من إصابة الصليبي والعودة مجدد للمشاركة في المباريات الرسمية.

من ناحية أخرى ، يبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقي الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.