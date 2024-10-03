الفائز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، الفائز بجائزة أفضل مدرب لشهر سبتمبر في الكالتشيو.

ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024 / 2025، برصيد 13 نقطة بعد مرور 6 جولات من البطولة المحلية.

وتنطلق منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2024 / 2025، مساء الجمعة 4 أكتوبر حيث يستضيف فريق نابولي نظيره كومو على ملعب دييجو مارادونا.

كونتي يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإيطالي



حصد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي، على جائزة أفضل مدرب بشهر سبتمبر في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2024 / 2025.

ولعب نابولي ثلاثة مباريات خلال شهر سبتمبر في بطولة الدوري الإيطالي، حيث نجح في الفوز ضد كالياري بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشيء والتعادل سلبيا ضد يوفنتوس دون أهداف.

وفي الجولة الماضية، نجح فريق أنطونيو كونتي في الفوز على ملعبه ضد مونزا بنتيجة هدفين مقابل لاشيء ليتصدر الكالتشيو بعد نهاية الجولة السادسة.

موعد مباراة نابولي المقبلة في الدوري الإيطالي



يلتقي نابولي ضد كومو غدا الجمعة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على ملعب دييجو مارادونا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.