شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمصري الليلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة مثيرة عندما يلتقي بنظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويسعي الفارس الأبيض إلى مواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من اجل الزحف لمقدمة الجدول، لاسيما وإن الزمالك حقق ريمونتادا امام سيرامكيا في الجولة الماضية وقلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2 / 1.

س: ما هو موعد مباراة الزمالك والمصري؟ ج:تقام مباراة الزمالك والمصري في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية. س: ما هو موقف الفريقين بالدوري؟ ج:يحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31. س: كم لاعباً يغيب عن الزمالك في مباراة المصري؟ ج:الزمالك يدخل لقاء المصري البورسعيدي بالعديد من الغيابات حيث يفتقد عمر جابر للايقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب عن الفريق في تلك المباراة كلا من.. شيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة فى الكاحل)، سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية)، مصطفى الزناري (إصابة فى الخلفية)، محمود الونش (صليبى)، أحمد حمدى (صليبى)، محمد عبد الشافى (صليبى)، محمد عاطف (إصابة في الركبة)، سامسون أكينيولا (يرفض العودة بعد السفر إلى بلاده)، موتيابا (منتظر عودته للقاهرة)، ياسر حمد (منتظر عودته للقاهرة). س: ما هي نتيجة آخر مباراة بين الفريقين؟ ج:كانت مباراة الدور الأول بين المصري والزمالك، قد انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف. س: من هو حكم مباراة الليلة؟ ج:أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك، ويضم الطاقم كل من أحمد الغندور حكمًا للساحة ومعه كل من سامي هلهل وأحمد صلاح كمساعدين ، بالإضافة إلى عاطف حسين حكمًا رابعًا ، فيما يتولى محمود البنا مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله يوسف البساطي.