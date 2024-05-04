والي الخرطوم يدعو الجامعات للنظر في إستئناف نشاطها داخل الخرطوم

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم إمتحانات جامعة كرري لطلاب وطالبات كليتي التقنية والهندسة بحضور قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية اللواء الركن ابراهيم الجالي واللواء ودكتور أمير سليمان عميد كلية التقنية.

والي الخرطوم وصف الخطوة بانها رسالة مفادها أن الحرب لم تثني المؤسسات عن القيام باعمالها ووجودنا في مراكز إمتحانات بعض الجامعات يؤكد عودة الحياة تدريجيا الى طبيعتها وهنأ الوالي ادارة جامعة كرري بعقد الامتحانات داخل ولاية الخرطوم والولايات الاخرى وخارج البلاد مما يؤكد ان قيادات الجامعة رغم إنخراطهم في معركة الكرامة لكنهم لم يتخلوا عن واجبهم تجاه الطلاب.

ودعا الوالي كل الجامعات و بعد توسع الرقعة الامنية النظر في امكانية معاودة نشاطهم لتعويض الطلاب الشهور التي فاتتهم بسبب الحرب.

رئيس مركز امتحانات جامعة كرري اللواء الركن دكتور أمير سليمان أوضح ان اغلب الطلاب حضروا والطلاب الذين لم يسافروا لمركز عطبرة ومن لم يتمكن أُتيحت لهم الفرصة مؤكدا حرصهم على إكمال الإمتحانات وعدم تراكم الدفعات وأي طالب لم يجلس لاي ظرف سنوفر له فرصة للجلوس كبدائل وليس ملاحق لافتاً أن الجامعة ستواصل في الدراسة اون لاين.

اللواء مهندس دكتور الأسيد سليمان وكيل جامعة كرري

أوضح أن الجولة للامتحانات إنتهت بنجاح واستهدفت الطلاب في المرحلة النهائية واليوم بدأت إمتحانات الانتقال بين الفصول لكل كليات الجامعة وعددها ١١ كلية وتوجد مراكز داخل وخارج السودان ونسبة الحضور بلغت أكثر من ٧٠٪ ونطمئن كل الاسر اي فرد لم يتمكن الامتحان سيتم الاحتفاظ له بحقوقه وتوقع إستئناف الدراسة قريبا بمقر الجامعة.

سونا