إلهام شاهين توجه رسالة لـ ماجدة الرومي وتكشف عن صور لهما داخل قصر عابدين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صور جمعتها بالفنانة ماجدة الرومي من داخل قصر عابدين، كاشفةً عن كواليس حضورها حفل المطربة التي أحيته المطربة مؤخرًا.

ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورها مع ماجدة وشقيقتها إيناس والإعلامية لميس الحديد، إذ اجتمع كلهم في حفل الفنانة، وعلقت على الصور قائلةً: «يوم جميل مع الصديقة الغالية جدا على قلبي.. والتي أعتز جدًا بصداقتنا».

وتابعت إلهام: «نجمة الغناء بالوطن العربي الفنانة ماجده الرومي نورتي بلدك الثاني مصر وقضينا معك أجمل الأوقات بالحفل الرائع بقصر عابدين تحياتي وحبي واحترامى لشخصك ولفنك الراقي البديع».

واختتمت إلهام شاهين منشورها قائلةً: «سعدنا بصحبتك أنا وأختي إيناس والإعلامية الكبيرة لميس الحديدي ونتمنى وجودك دائمًا معانا في بلدك مصر».

ومؤخرًا، أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريمها من مهرجان هوليوود للسينما العربية عن مشوارها السينمائي، مشيرة إلى أن المهرجان هو الجسر الفني بين العرب في لوس أنجلوس بأمريكا.

المصري اليوم