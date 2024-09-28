شاهد بالفيديو.. رواد مواقع التواصل ينشرون مقطع للناشط “الدعامي” صلاح سندالة يتغزل من خلاله في البرهان والجيش والأخير يرد: (ده في الجاهلية قبل الإسلام)

نشر رواد على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للناشط الشهير صلاح سندالة, المعروف بمساندته لقوات الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر سندالة, في المقطع وهو يتغزل في الجيش وقادته البرهان وكباشي الذي وصفه بنار الضلع.

وبعد انتشار المقطع على السوشيال ميديا, ظهر الناشط صلاح سندالة وهو يرد في إحدى الصفحات الناشرة للمقطع قائلاً: (ده في الجاهلية قبل الإسلام).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)