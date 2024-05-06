نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيسة منظمة الطوارئ الإيطالية

أشاد نائب رئيس مجلس السيادة القائد #مالك_عقار_اير بجهود منظمة الطواريء الإيطالية ومساندتها ودعمها للقطاع الصحي وتقديم الخدمات والرعاية الطبية للمرضى في السودان .

وتعهد سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم السيدة روزلا ميشو رئيس منظمة الطواريء الإيطالية، بتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل المنظمات في ظل الظروف الراهنة لاسيما في مراكز القلب ومستشفيات الأطفال.

من جانبها قدمت السيدة روزلا تنويرا للسيد نائب رئيس مجلس السيادة حول عمل المنظمة والأنشطة التي تقوم بها في مجال الطواريء الصحية في السودان.

واشارت سيادتها الى أن مركز السلام لجراحة القلب ما زال يعمل بالخرطوم رغم الحرب والحصار لافتة الى أهمية إعادة فتح مركز الأطفال التابع للمنظمة في نيالا.

وقالت روزلا ان المنظمة تتطلع إلى دعم الحكومة السودانية بما يمكنها من مواجهة التحديات التي تواجهها خاصة فيما يلي مشكلات الكهرباء واستخراج الفيزا لاطقم العمل.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي