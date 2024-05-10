أمل جديد.. نجاح أول تجربة للعلاج الجيني باستعادة طفلة بريطانية حاسة السمع

استعادت طفلة بريطانية سمعها بعد أن أصبحت أول شخص في العالم يشارك في تجربة رائدة للعلاج الجيني، في تطور يقول الأطباء إنه يمثل حقبة جديدة في علاج الصمم.

وُلدت الطفلة أوبال ساندي غير قادرة على سماع أي شيء بسبب الاعتلال العصبي السمعي، وهى حالة تعطل النبضات العصبية التي تنتقل من الأذن الداخلية إلى الدماغ ويمكن أن يكون سببها جين معين، وفقًا لصحيفة «الجارديان».

ولكن بعد تلقي حقنة تحتوي على نسخة من الجين أثناء عملية جراحية رائدة استغرقت 16 دقيقة فقط، استطاعت الطفلة البالغة من العمر 18 شهرًا أن تسمع بشكل مثالي تقريبًا وتستمتع باللعب بالطبول.

لقد أصيب والداها بالصدمة عندما أدركا أنها تستطيع أن تسمع لأول مرة بعد العلاج، وقالت والدة أوبال، جو ساندي: «لم أستطع أن أصدق ذلك حقًا». «لقد كان أمرًا خياليا».

وتم علاج الفتاة، في مستشفى «أدينبروك»، وهي جزء من مؤسسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في مستشفيات جامعة كامبريدج، التي تدير تجربة العلاج الجيني، ويتم تجنيد المزيد من الأطفال الصم من المملكة المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة للمشاركة في التجربة، وستتم متابعتهم جميعًا لمدة خمس سنوات.

وقال البروفيسور مانوهار بانس، جراح الأذن في المؤسسة وكبير الباحثين في التجربة، إن النتائج الأولية كانت «أفضل مما كنت أتمناه أو توقعته»، ويمكن أن تعالج المرضى الذين يعانون من هذا النوع من الصمم.

وأضاف: «لقد حصلنا على نتائج من أوبال مذهلة للغاية وقريبة جدًا من استعادة السمع الطبيعي، لذلك نأمل أن يكون علاجًا محتملًا».

يمكن أن يحدث الاعتلال العصبي السمعي بسبب خطأ في جين OTOF، الذي يصنع بروتينًا يسمى أوتوفيرلين، والذي يمكّن الخلايا الموجودة في الأذن من التواصل مع العصب السمعي، وللتغلب على هذا الخلل، يرسل العلاج الجديد من شركة التكنولوجيا الحيوية Regeneron نسخة عمل من الجين إلى الأذن.

وتشير الصحيفة إلى تلقى طفل آخر مؤخرًا العلاج الجيني في مستشفيات جامعة كامبريدج، وكانت النتائج إيجابية.

تتكون تجربة العلاج الجيني التي أُطلق عليها «Chord» من ثلاثة أجزاء، حيث يتلقى ثلاثة أطفال صم، بما في ذلك أوبال، جرعة منخفضة من العلاج الجيني في أذن واحدة فقط.

ستحصل مجموعة مختلفة مكونة من ثلاثة أطفال على جرعة عالية من جانب واحد، وبعد ذلك إذا ثبت أن ذلك آمن، فسيتلقى المزيد من الأطفال جرعة في كلتا الأذنين في نفس الوقت، وفي المجمل، سيشارك 18 طفلًا من جميع أنحاء العالم في التجربة.

المصري اليوم