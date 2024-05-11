«زيارة غالية وخطوة عزيزة».. انتصار السيسي تستقبل حرم سلطان عُمان وترحب بها على أرض مصر – صور

استقبلت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، حرم سلطان عمان، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حسبما ذكرت صفحة رئاسة الجمهورية المصرية عبر موقعها على الإنترنت.

وقالت قرينة الرئيس السيسي: «أود أن أعبر عن سعادتي بلقاء ضيفة مصر العزيزة السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلاله السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان الشقيقة».

وأضافت سيدة مصر الأولى: «زيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عُمان الأولى على أرض مصر».

ونشرت صفحة الرئاسة المصرية صورا لقرينة السيسي وهي تستقبل حرم سلطان عمان واجتماعهما معا.

ومن جانبها، نشرت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، تويتر سابقا، الجمعة، صورا لحرم سلطان عمان مع انتصار السيسي خلال زيارتهما مستشفى سرطان الأطفال بمصر.

وقال الوكالة في منشورها: «السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم، حفظها الله ورعاها، خلال زيارتها الخيرة إلى مستشفى سرطان الأطفال بمصر، وتفقدها عددا من مرافق المستشفى».

كما نشرت الوكالة العمانية، مساء الخميس، صورا لزيارة حرم سلطان عمان برفقة سيدة مصر الأولى، للمتحف المصري الكبير بالعاصمة المصرية، القاهرة.

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