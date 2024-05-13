جبريل إبراهيم يلتقي نظيره البحريني

جبريل ابراهيم التقى وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم نظيره البحريني سلمان بن خليفة بمدينة المنامة وبحث اللقاء أهمية توسيع العلاقات في المجالين المالي والاقتصادي ومواصلة العمل المشترك لتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة. الجزيرة – السودان

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