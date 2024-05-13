تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية كبيرة مقطع فيديو للصحفي السوداني التابع لقوات الدعم السريع إبراهيم بقال. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر “بقال”, وهو يتجول رفقة عدد من أفراد الدعم السريع داخل مباني الأمانة العامة لولاية الخرطوم. وعرف الصحفي نفسه خلال حديثه بأنه يحمل رتبة “الفريق” كما أكد تكليفه من قبل قيادات الدعم السريع بمنصب والي ولاية الخرطوم. وسخر “بقال”, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين من والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة, مؤكداً أنه والي لمحلية كرري فقط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط سخرية المتابعين.. الصحفي إبراهيم بقال يتجول رفقة بعض أفراد الدعم السريع داخل مكاتب الولاية وهو يحمل رتبة “فريق” وينصب نفسه والي لولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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