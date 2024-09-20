شارك الموزع الموسيقي توما جمهوره ومتابعيه، صورة له رفقة الفنانة شيرين عبدالوهاب وذلك خلال تسجيل آخر أغنيات ألبومها الجديد. ونشر توما صورته مع شيرين عبدالوهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، وعلق قائلا: «تسجيل آخر أغنية في الألبوم». وقال طبيب شيرين عبدالوهاب ببرنامج «ET بالعربي»: «كلام كاذب، وليس له أساس من الصحة تمامًا». وأضاف ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب للبرنامج: «الكلام المنتشر بشأن إجراء شيرين عملية غير صحيح». وطرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرًا، 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي «قالك نسيني، بتمنى أنساك، وعسل حياتي»، و«اللي يقابل حبيبي، ومازال على البال، وهنحتفل»، «وعدتنى الدنيا» حيث حققوا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. المصري اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعات مرضها .. شاهد أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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