الداخلية القطرية تنصح بعدم إدخال معلومات البطاقة الائتمانية في أي نافذة غير مأمونة

أكدت وزارة الداخلية القطرية أن السلامة من الجرائم الإلكترونية، تتطلب الحرص على تأمين بيانات البطاقة البنكية (الائتمانية).

ونصحت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس – بعدم إدخال المعلومات السرية في أي نافذة إلكترونية غير مأمونة.

ويؤكد الخبراء أنه على المواطنين والمقيمين عدم الافصاح عن معلوماتهم الشخصية والبيانات الخاصة لأي جهة عبر الهاتف الجوال أو المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي تحتوي على روابط الكترونية، خصوصا تلك التي تأتي من مصادر مجهولة.

الشرق القطرية