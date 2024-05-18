مفرح: ليصنع لنا القادة سلاماً يجمعنا وليس صراعاً يمنحنا التفكك والانقسام

قال نصرالدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف في حكومة حمدوك الأولى، بأن حرب الخامس عشر من أبريل تجهض كل معاني السلام والوحدة. وأضاف: ليصنع لنا القادة سلاماً يجمعنا وليس صراعاً يمنحنا التفكك والانقسام. الجزيرة – السودان

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