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مفرح: ليصنع لنا القادة سلاماً يجمعنا وليس صراعاً يمنحنا التفكك والانقسام

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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قال نصرالدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف في حكومة حمدوك الأولى، بأن حرب الخامس عشر من أبريل تجهض كل معاني السلام والوحدة.

وأضاف: ليصنع لنا القادة سلاماً يجمعنا وليس صراعاً يمنحنا التفكك والانقسام.

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الجزيرة – السودان

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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