السودان ولبنان وسوريا.. صراعات وأزمات إنسانية مُهملة بسبب الحرب فى غزة

تراجع الاهتمام الدولي بالصراعات المندلعة والعالقة في عدد من الدول العربية وابتعد عن دائرة الضوء، مع اندلاع الحرب في غزة وتركيز العالم أجمع على يحدث هناك، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بهذه القضايا العالقة سواء في سوريا أو لبنان أو السودان.

“الدستور” يرصد أبرز الصراعات والأزمات الإنسانية والكوارث العالقة بسبب استمرار الحرب في غزة.

تأثير الأزمة في غزة على السودان

في ظل التفاقم المستمر للحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي دخلت شهرها السابع، يعبر الكثير من السودانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تجاهل العالم للمأساة التي يعيشونها في السودان، من فقر ومجاعة، وتدهور في الظروف المعيشية على كل المستويات، بالإضافة إلى مأساة أخرى في مخيمات اللاجئين السودانيين الذين فروا من الصراع في البلاد إلى الدول المجاورة.

تصف المفوضية العليا للاجئين، التابعة للأمم المتحدة، على موقعها على الإنترنت الوضع في السودان بأنه يتفاقم بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن الصراع الدائر يؤدي إلى تزايد عدد النازحين بشكل مستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية في مختلف مناطق البلاد.

وفي تطور مؤلم، تم الإعلان مؤخرًا عن وفاة سودانيين جوعًا بعد أكثر من 13 شهرًا من الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن القتال يعيق عمليات توزيع المساعدات والإمدادات الغذائية للأشخاص الأكثر احتياجًا، ما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى مزيد من حالات الوفاة بسبب الجوع.

واعتبر بعض المراقبين، أن السودان فيه كوارث ومصائب أكثر من غزة 20 مرة، والناس يموتون بسبب انعدام الأمن الغذائي والطرق متوقفة بسبب الهجرة الداخلية.

الشغور الرئاسي في لبنان مستمر

كما تستمر الأزمة السياسية في لبنان بدون حل، ولا سيما مع انشغال جبهة الجنوب بالقصف المتبادل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتخوفات من امتداد الحرب وتحولها إلى صراع شامل، ما جعل ملف الشغور الرئاسي مؤجلًا إلى أجل غير مسمى.

وكان هناك توافق دولي على إنهاء الأزمة السياسية في لبنان، ولكن مع اندلاع الحرب في غزة انصرفت الأنظار عن لبنان وانشغل بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وعن تداعيات الحرب في غزة على لبنان، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، أن لبنان تأثر بشدة بتداعيات الحرب في غزة، وأشار بشكل خاص إلى تأثير ذلك على قطاعي الزراعة والسياحة.

وأوضح سلام، في تصريحات صحفية، أن قطاع الزراعة في لبنان تعرض لأضرار كبيرة، حيث وصل حجم الخسائر في الأراضي والمنتجات الزراعية اللبنانية إلى نحو 2.5 مليار دولار، وفقًا لتقديرات أولية.

وأوضح الوزير، أن الحرب في غزة وانعكاساتها على الأراضي اللبنانية في الجنوب أدت إلى تدمير آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتأثيرها على أشجار الزيتون التي تُعتبر أحد أهم منتجات لبنان ومصدرًا رئيسيًا للتصدير.

سوريا تتطلع إلى معجزة

في السنوات الأخيرة، تراجع الاهتمام الدولي بالصراع في سوريا، حيث انحسرت تلك القضية على الساحة الدولية تدريجيًا، ومع اندلاع الحرب في غزة، ازداد تراجع الاهتمام الدولي بسوريا.

وفي تقرير نشره معهد واشنطن، قال إن السوريين يتطلعون إلى معجزة حقيقية في هذه المرحلة، ولكنها لا تبدو وشيكة أو مرجحة، لافتًا إلى أن ملايين السوريين يعيشون هذه الفترة في ظل ظلام سياسي مستمر، بعدما دخل النزاع في بلادهم عامه الثالث عشر، ومرت ثماني سنوات على تبني القرار الأممي 2254 دون أن يحقق أي تقدم في تحقيق الانتقال السياسي المطلوب في سوريا.

وبحسب المعهد الأمريكي، تبقى الدول الدولية والإقليمية بلا رغبة في إنهاء الحرب الدائرة بالوكالة في سوريا والعمل نحو نظام عادل وديمقراطي يشمل الجميع، وزادت الحرب في غزة من إهمال المجتمع الدولي للصراع في سوريا.

آية حسني – جريدة الدستور