تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عريس سوداني وهو يحتفل مع عروسته في يوم زفافهما بطريقة رومانسية. حيث قام العريس بحمل عروسته بين يديه وطاف بها وسط المعازيم وهو يرقص على أنغام أغنية (أنا ممكون وصابر). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين للمقطع, فقد أصاب العريس الجنس اللطيف بالحسرة, حيث علقن تعليق واحد ومتكرر: (نحنا يشيلنا السيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عريس سوداني يحمل عروسته بين يديه ويطوف بها بين المعازيم وهو يرقص على أنغام (أنا ممكون وصابر) والجنس اللطيف يعلق بحسرة: (نحنا يشيلنا السيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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