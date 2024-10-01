يوم تثقيفي صحي للنازحين بجامعة غرب كردفان بالنهود

اقامت منظمة ظلال بلادي الخيرية بمدينة النهود بغرب كردفان بالشراكة مع الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية يوماً تثقيفياً عن صحة البيئة للنازحين القاطنين حول جامعة غرب كردفان القادمين من مدن الفولة وبابنوسة وابوزبد وولايات دارفور .

وقد تناول المتحدثون في اليوم التثقيفي أثار التبرز في العراء وإدراك مخاطر الإنفجار البيئي الناجم عن آثار وسلبيات التبرز وعدم تفعيل دور إصحاح البيئة.

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حيث دعت مسؤولة التثقيف الصحي بمحلية النهود الاستاذة فاطمة مالك للاهتمام بالنظافة الشخصية وعمليات اصحاح البيئة محذرة من مخاطر الأمراض الوبائية التي تحدث بعدم الاهتمام بصحة البيئة مثل الكوليرا والاسهالات المائية وغيرها من الأمراض.