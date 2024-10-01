اردول: سأعود عما قريب وربما اصل إلى بيتي في الحلفاية إن شاء الله

غادرت بورتسودان مساء الأمس بعد زيارة استمرت لثلاث ايام عقدت اكثر من (15) اجتماع ولقاء مع هياكل التحالف الديمقراطي المختلفة القومية والولائية وكذلك مع قوى سياسية ومجتمعية ومسؤولين في الحكومة وبعض الشخصيات، لم نتمكن في البقاء طويلا لارتباطات خارجية ومواعيد مجدولة ولم أتمكن من السفر لخارج العاصمة المؤقتة.

سأعود عما قريب وربما اصل إلى بيتي في الحلفاية إن شاء الله، معذرة لكل من لم اصله وشاكر للرفاق لهذا التنظيم الدقيق للزيارة ولكل من التقيتهم .

الصورة من لحظات المغادرة…

مبارك اردول