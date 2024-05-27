مليشيا التمرد ترتكب جرائم مركبة داخل مصفاة الجيلي..
المليشيا تعتقل حالياً كل الموظفين والعاملين بالمصفاة وتمنعهم من التواصل حتي عبر أجهزة الراديو الداخلي وذلك بعد جمع كل هواتف الموظفين والفنيين داخل المصفاة ولاحقاً تم اعتقالهم في مواقع منفصلة..
تأتي هذه التطورات بعد أن رفض المهندسون والفنيون طلباً لمليشيا التمرد بتسليم عربات ومعدات الدفاع المدني والإطفاء لأن تشغيلها يتطلب معرفة ودراية تتعلق بسلامة المصفاة حال حدوث حرائق وهو ما رفضته المليشيا وأتبعته ذحبس واعتقال الطاقم الفني والإداري منذ يوم أمس الأول..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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