شرطة ولاية الجزيرة تستقبل اللواء شرطة عبد الإله علي احمد محمد

استقبلت شرطة ولاية الجزيرة صباح أمس اللواء شرطة عبدالاله علي أحمد محمد مدير شرطة الولاية الجديد حيث كان في استقباله بمباني رئاسة شرطة محلية المناقل العميد شرطة د/خالد محمد نور مدير دائرة الشؤون العامة بجانب عدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

واستهل مدير شرطة الولاية برنامج التسليم والتسلم بعقد اجتماع تعريفي ضم مدراء الدوائر والإدارات المختلفة حيث استعرض الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية بمحليات الولاية واستمع لتقرير وتنوير مفصل من مدير دائرة الشؤون العامة.

وقد أكد مدير شرطة الولاية ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات للمواطنين ولسد كافة الثغرات والتعاون مع القوات المسلحة لصد العدوان حتي تعود الجزيرة لحضن أهلها في القريب العاجل.باذن الله .

المكتب الصحفي لشرطة السودان