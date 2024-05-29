مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يقف على سير العمل بمستشفى الشرطة بمدينة الدمازين

وقف اللواء شرطة/نصر الدين محمد عبد العليم مدير شرطة إقليم النيل الأزرق على سير العمل بمستشفى الشرطة بمدينة الدمازين الثلاثاء يرافقه العميد شرطة حقوقي د/ أمير عبدالرحمن بركية مدير دائرة الشؤون العامة وعدد من الضباط.

وفي مستهل الزيارة طاف مدير شرطة الإقليم والوفد على أقسام المستشفى المختلفة والعنابر واستمع عقب ذلك إلى شرح وافٍ عن طبيعة العمل من المقدم شرطة طبيب/عزام عبدالرحمن حسن مدير المستشفى والإضافات التي تمت مؤخراً بغية تجويد الخدمة العلاجية. وتطرق مدير مستشفى الشرطة خلال حديثه إلى جملة من المبادرات الإنسانية التي تبنتها إدارته خدمةً لمواطن الإقليم ومن أهمها مبادرة (إقليم النيل الأزرق منطقة علاجية وإنسانية) والتي وجدت دعماً ومؤازرة من كافة القطاعات بالاقليم، معدداً النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة بجانب التطرق إلى الجهود الإنسانية في دعم المتأثرين بالحرب خلال مبادرات المستشفى في تقديم العون الغذائي والعلاجي وتبني بعض الحالات الإنسانية الخاصة ضمن المسئولية المجتمعية لمستشفى الشرطة بالدمازين. وأوضح المقدم عزام أن إدارته نفذت العديد من المشاريع الاجتماعية منها مشروع ختان الأطفال في وضع الشارع وفاقدي السند ومشروع العمليات الجراحية لأطفال الشفة الأرنبية بجانب العديد من المشاريع الإنسانية. كما عدد المستر عزام الشراكات الناجحة مع العديد من الجهات والمؤسسات بالإقليم للتأمين على منسوبيها لتلقي العلاج بالمستشفى.