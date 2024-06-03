شرطة محلية الفاو تنفذ حملة مشتركة لمحاربة الظواهر السالبة

في إطار حملاتها المتوالية وحرصا على أمن وسلامة المواطن وإنفاذاً لحكم القانون وبسطاً لهيبة الدولة انطلقت برئاسة شرطة محلية الفاو حملة مشتركة بمشاركة كافة الأجهزة النظامية المختلفة من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والمستنفرين تحت رعاية مدير شرطة ولاية القضارف السيد اللواء شرطة /عصام الدين محجوب محمد أحمد وإشراف مدير شرطة محلية الفاو عقيد شرطة/ حسين إسماعيل رداد أسفرت الحملة عن ضبط ١٧ متهماً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.

العقيد شرطة /حسين إسماعيل رداد أشار إلى أن هذه الحملة استهدفت البؤر الإجرامية وتفكيكها للمساهمة في المحافظة على أمن وسلامة المواطنين وأكد استمرار هذه الحملات بسطاً لهيبة الدولة، مؤكداً أن الشرطة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين.

اللواء شرطة /عصام الدين محجوب أشاد بهذا الإنجاز، داعياً لبذل المزيد من الجهود التي تساهم في تفكيك وتجفيف بؤر الإجرام، داعياً المواطنين إلى مساندة الأجهزة النظامية في التبليغ والتعاون المستمر لمحاربة كل الظواهر السالبة، مشيراً إلى أن الشرطة ستظل دائماً خير عون للمواطن وأكد مساندة الشرطة دوماً لكل الأجهزة النظامية والوقوف سنداً مع القوات المسلحة في معركة الكرامة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان