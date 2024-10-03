أول تعليق للجيش السوداني عن أنباء تصفيات في بحري

الجيش السوداني - الناطق الرسمي

نفى متحدث باسم الجيش السوداني.. الأربعاء، ارتكاب عناصر تابعة له تصفيات جسدية طالت عشرات الناشطين في العمل الطوعي بالخرطوم بحري.. بزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع.

وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تصفية كتائب تتبع للجيش السوداني لعدد من المدنيين في الخرطوم بحري.. بعد اتهامهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد نبيل عبدالله، لـ (سودان تربيون): “ما يتداول بشأن تورط الجيش في تصفية متطوعين بالعمل الإنساني بمنطقة بحري مجرد أكاذيب وتلفيقات درجت المليشيا وأعوانهم من السياسيين على ترويجها”.

واتهم نبيل تحالف القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” بالوقوف وراء الحملة التي قال إنها تستهدف الجيش السوداني، وأشار إلى أن هذا التحالف يتبنى أكاذيب المليشيا المتمردة – في إشارة إلى قوات الدعم السريع – ويتجاهل الانتهاكات والفظائع التي يرتكبها حلفاؤهم في مليشيا آل دقلو الإرهابية، بينما يروج الأكاذيب بشأن القوات المسلحة.

صحيفة التيار