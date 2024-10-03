عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر يبدي تحفظا على المواقف السالبة لبعض الدول الأفريقية وصمتها عما يدور في المشهد السوداني

أبدى عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري مستشار *إبراهيم جابر*، تحفظا على المواقف السالبة وغياب صوت العديد من الدول الأفريقية وصمتها عما يدور في المشهد السوداني وعدم تقديم إدانة واضحة لإنتهاكات مليشيا الدعم السريع الإرهابية فضلا عن الدول التي اسهمت في دعم ومساندة هذه المليشيا المتمردة. الأمر الذي اسهم في إطالة أمد الحرب الدائرة بالبلاد.

واكد لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي ،حرص السودان على إحلال السلام ووقف معاناة الشعب السوداني والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق الأمن والإستقرار وفرض سيادة الدولة السودانية وحفظ كرامة الشعب السوداني.

وأكد سيادته إلتزام حكومة السودان التام بالعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الاغاثية مشيرا الى أن السودان ليس به مجاعة وان مايحدث سياسة تنتهجها بعض الدول لتمرير اجندتها للتدخل في الشأن السوداني بما يخدم مصالحها.

سونا