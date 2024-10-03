برنامج إسعافي عاجل لاستعادة الخدمات وتوصيل الاغاثات ومعالجة آثار الحرب بالخرطوم

إنعقد اليوم إجتماع موسع بمنطقة الكدرو العسكرية برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وقائد منطقة الكدرو العسكرية اللواء الركن النعمان علي عوض السيد وضم الإجتماع أعضاء حكومة ولاية الخرطوم ولجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم واللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم.

وقال الوالي أن الإجتماع جاء لتحقيق عدة أهداف هي التضامن الوقوف مع قيادة وضباط وضباط صف وجنود منطقة الكدرو العسكرية والاتفاق على برنامج عمل عاجل لتقديم الخدمات الضرورية.

قائد منطقة الكدرو العسكرية رحب بانعقاد هذا الإجتماع الموسع بعد أن إستطاعت قواته طرد العدو من شمال بحري في مناطق حطاب والدروشاب وأم القرى والكدرو وأن هنالك حوالي (400) ألف أسرة تحتاج إلى الخدمات بشكل عاجل.

الجهات المشاركة في الإجتماع أعلنت مساهمتها في إستعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والصحة والعون الإنساني.

والي الخرطوم حدد أولويات الخطة العاجلة تجاه شمال بحري وتتضمن تأمين الأحياء السكنية من السرقات الي حين عودة المواطنين وذلك بافتتاح مراكز الشرطة وعودة دائرة أمن ولجنة أمن محلية بحري وفي ما يتعلق بالمياه أوضح الوالي أنه لا تزال هناك تعقيدات في تشغيل محطة مياه بحري ومحطة التمانيات والي حين الوصول إليها سيتم مد الاحياء بالتناكر وتشغيل جميع الآبار فيما أشاد الوالي بشروع ادارة الكهرباء في صيانة محطة كهرباء الازريقاب وستتم صيانة الخطرط الناقلة والاعمدة التالفة وبعودة الكهرباء ستعود الإتصالات وفقا لسونا.

وفي ما يتعلق بالصحة فان لجنة الطوارئ الصحية ولاية بدأت منذ يوم أمس توصيل الإمداد الدوائي للمستشفيات والمراكز الصحية فيما أعلن الوالي تسيير جسر من الإمدادات الغذائية وصلت مقدمته اليوم سيتم توزيعه لمواطني المنطقة وستعمل الولاية على لاستكمال هياكل محلية بحري لتمارس نشاطها من الكدرو وتعمل مع الجهات المختصة والمنظمات في نظافة الاحياء من المتفجرات ودفن الجثث.

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