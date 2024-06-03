وفد من التحالف السوداني بقيادة حافظ إبراهيم يلتقي رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية عبد الله حمدوك

التقى وفد من التحالف السوداني بقيادة حافظ إبراهيم رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية عبد الله حمدوك واللقاء يتناول جهود معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين. الجزيرة – السودان

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