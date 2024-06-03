مدير شرطة ولاية نهرالنيل يتفقد قوات الطوارئ والعمليات ويقف على المواعين التدريبية

قام اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل بزيارة تفقدية شملت دائرة الطوارئ والعمليات والمعابر ومدينة التدريب بعطبرة. ووقف سيادته على جاهزية قوات الطوارئ والعمليات وإستعدادها للتعامل مع المستجدات والقيام بواجباتها على الوجه المطلوب خاصة بعد توفير كافة المستلزمات ومعينات العمل. كما وقف سيادته على مدينة التدريب التي استوعبت خلال الفترة الماضية دفعات كبيرة العدد متعددة المهام لقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني واطمأن سيادته على قدرة مدينة التدريب وإدارة التدريب على استيعاب أية دفعات جديدة مشيراً إلى أن تواجد الإدارة العامة للتدريب بشقيها “ضباط/رتب أخرى” بالولاية كان له الأثر الإيجابي الكبير على العملية التدريبية ككل. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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