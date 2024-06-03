وزير الداخلية المكلف يلتقي بوفد المقاومة الشعبية بولاية سنار

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الأحد بوفد المقاومة الشعبية بولاية سنار برئاسة الأستاذ مصطفى شوقي إبراهيم رئيس المقاومة الشعبية بولاية سنار والقيادي التوم هجو بحضور الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن وزير الداخلية المكلف استمع إلى تنوير متكامل عن مجمل الخطط والبرامج التي تقوم بتنفيذها المقاومة الشعبية بالولاية والخاصة بدعم وإسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمستنفرين في دحر المليشيا المتمردة ، بجانب الدور الكبير والمنتظر لمشاركة الشباب وكافة قطاعات المجتمع في برامج الشرطة المجتمعية بالولاية تعزيزاً للعملية الأمنية بالولاية ، فيما أشاد الوفد بالاستجابة السريعة لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتقديم الدعم اللازم للمقاومة الشعبية بجانب توفير متطلبات الولاية من معينات فصل الخريف من الخيم والمشمعات. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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