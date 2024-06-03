إيصال 20طنا من الأدوية المنقذة للحياة عبر الإسقاط الجوي للفاشر

في إطار مجهودات وزارة الصحة الإتحادية لتقديم الخدمات الصحية بكل ولايات السودان المختلفة ، تم اليوم إيصال 20 طنا من الادوية المنقذة للحياة لولاية شمال دارفور ، عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية و بالتعاون مع القوات المسلحة السودانية وحكومة ولاية شمال دارفور.

وفي تصريح صحفي أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف و رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية د هيثم محمد إبراهيم، أن من مسؤوليات وزارته توفير الخدمة الطبية والعلاج لكل مواطن سوداني، مثمناُ المجهودات التي يبذلها الصندوق القومي للإمدادات الطبية من اجل إيصال الإمداد الدوائي بكل الطرق البرية، والبحرية والجوية، لافتاً إلى ان 20 طنا تشمل محاليل وريدية وادوية منقذة للحياة وأدوية التخدير ومستهلكات طبية عبارة عن خيوط جراحية وشاش طبي،،إبرة تركيب المحاليل الوريدية(الكانيولا) ، حقن فارغة بمقاسات مختلفة. وأوضح الوزير أن الشحنة تم تسليمها لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور،كاشفاً عن ترتيبات لإيصال 30 طن من الادوية والمستهلكات الطبية التي تشمل أدوية (الملاريا ،الدرن،الايدز) بالاضافة إلى ادوية السرطان ومستهلكات غسيل وزراعة الكلى. الجدير بالذكر ان تجربة ايصال الامداد الدوائي عبر الإسقاط الجوي لولاية شمال دارفور تعتبر من التجارب والطرق المبتكرة للتوزيع التي تم اعتمادها مؤخرا في استراتيجية الامدادات الطبية للعمل في اوقات الكوارث والحروب من اجل ايصال الامداد الدوائي لكل ولايات السودان.

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