مدير شرطة ولاية جنوب كردفان يلتقي وفد الصندوق القومي للتأمين الصحي

التقي مدير شرطة ولاية جنوب كردفان العميد شرطة / معتز احمد محمد عبدالله كديرو برفقة العميد شرطة / سيف الاسلام فضل علي مدير دائرة الشئون العامة بوفد الصندوق القومي للتأمين الصحي برئاسة شرطة ولاية جنوب كردفان وقال الامين جامع مدير التغطية السكانية والصندوق القومي جاء هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة بين الصندوق القومي للتأمين الصحي وقوات الشرطة بهدف زيادة التوعية التأمينية لافراد الشرطة فيما تم التعرف من خلال المحاضرة التي قدمت علي كيفية استخراج البطاقة التامينية وتجديدها كما اشار ايضا” الي ان هناك لجنة ثلاثية من الصندوق القومي للتأمين الصحي وقوات الشرطة تجتمع شهريا” وذلك لحل جميع المشاكل التي تواجه افراد الشرطة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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