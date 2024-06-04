أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، برمجة دوري السوبر، الذي ستلعب مبارياته في تنزانيا يوم 20 يونيو 2024م الجاري.

وخاطب الأمين العام للاتحاد السوداني، مجدي شمس الدين، الأندية المشاركة في الدوري، بروليت المسابقة. حيث تكفلت تنزانيا بتوفير الملاعب للتمارين والمباريات. علماً بأن الأندية التي وافقت على المشاركة هي: (المريخ، الهلال، توتي وحي الوادي نيالا). صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. لجنة المسابقات تصدر برمجة دوري السوبر السوداني في تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.