بالصور.. رونالدو يخطف الأنظار قبل يورو 2024

خطف الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال، الأنظار إليه بعد الالتحاق بمعسكر “برازيل أوروبا” اليوم الجمعة، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” في ألمانيا.وتستضيف ألمانيا كأس أمم أوروبا خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران الجاري حتى 14 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة العديد من المنتخبات البارزة في القارة العجوز أمثال البرتغال وإسبانيا وفرنسا وهولندا.وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور لوصول رونالدو إلى معسكر البرتغال والذي خطف الأنظار بمظهره الجديد المتعلق بقصة الشعر قبل خوض البطولة المرتقبة.كذلك، ظهر “الدون” بكتلة عضلية رهيبة في إحدى الصور التي تم نشرها قبل ساعات قليلة، وهو مظهر اعتادت عليه الجماهير، نظرا للحالة البدنية الرائعة التي يتمتع بها.
من جهة أخرى، يستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره الكرواتي، غدا السبت، ضمن الاستعدادات الأخيرة لخوض يورو 2024.
ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بواقع 14 هدفا، وسبق وأن توج باللقب مرة واحدة تعود إلى نسخة 2016.
كووورة
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